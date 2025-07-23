СМИ: ЕС и США близки к торговому соглашению с пошлинами в размере 15%

Евросоюз и США близки к заключению соглашения, которое установит пошлины в размере 15% на европейский импорт.

Евросоюз и США близки к заключению соглашения, которое установит пошлины в размере 15% на европейский импорт.

Как передает Report, об этом со ссылкой на три источника сообщила газета Financial Times (FT).

По их информации, соглашение напоминает сделку с Японией, о которой объявил президент США Дональд Трамп, и подразумевает введение взаимных пошлин в упомянутом размере.

При этом стороны, как уточняется в публикации, договорятся не облагать тарифами ряд продукции, например, самолеты, крепкие алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Напомним, что ранее Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на €72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.