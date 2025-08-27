СМИ: ЕС допустил расширение санкций на страны-партнеры России
- 27 августа, 2025
- 22:32
Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против третьих стран, которые помогают России обходить действующие ограничения.
Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Отмечается, что главы МИД стран ЕС встретятся в конце этой недели в Копенгагене для обсуждения деталей нового пакета антироссийских санкций.
Они собираются обсудить применение "инструмента борьбы с принуждением" (Anti-Coercion Instrument), который поможет противостоять обходу санкций. Благодаря ему, ЕС сможет запретить экспорт определенных товаров третьим странам, которые, как считается, помогают России обходить ограничения. Как отмечают источники, в рамках 19-го пакета антироссийских санкций страны ЕС также рассматривают ограничения против нефтегазового и финансового сектора России.
19 августа стало известно, что Евросоюз планирует закончить работу над 19-м пакетом санкций против России к сентябрю.