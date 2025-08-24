СМИ: Эмиссар США встретился с Нетаньяху в Израиле

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак прибыл в Израиль, где провел встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"Спецпредставитель США Том Баррак прибыл в Израиль и в воскресенье встретился с Нетаньяху, чтобы обсудить просьбу [президента США Дональда] Трампа к Израилю ограничить удары по Ливану, а также вопрос переговоров с Сирией", - написал журналист в соцсети Х.

Равид добавил, что эмиссар также встретился с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, главой МИД еврейского государства Гидеоном Сааром, а также с израильским министром обороны Исраэлем Кацем.