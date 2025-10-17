Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    СМИ: ЕК рассчитывает выделить Украине еще €25 млрд за счет средств России

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 08:41
    СМИ: ЕК рассчитывает выделить Украине еще €25 млрд за счет средств России

    Еврокомиссия (ЕК) ищет способы, при помощи которых можно было бы выделить Украине еще €25 млрд репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

    Как передает Report cо ссылкой на газуту Politico, таким образом в Брюсселе рассчитывают увеличить сумму в €140 млрд , которую ЕК в сентябре обещала передать Киеву.

    "Необходимо рассмотреть вариант, можно ли расширить инициативу по репарационному кредиту на другие замороженные российские активы на территории ЕС", - следует из циркуляра ЕК, разосланного в европейские столицы. В документе сразу указывается, что легальность этого процесса еще не оценили в подробностях и что без такого анализа не может быть принято никаких решений.

    Ожидается, что министры финансов стран ЕС обсудят предложение ЕК на встрече в ноябре. Если они согласятся предоставить Украине кредит, средства пойдут на развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора и на его интеграцию в европейский ВПК, отмечает газета.

    Еврокомиссия российско-украинская война замороженные активы Россия
    KİV: AK Rusiya aktivlərindən istifadə etməklə Kiyevə daha 25 milyard avro ayırmaq istəyir

    Лента новостей