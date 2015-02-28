СМИ: египетская армия ликвидировала на Синае 28 боевиков

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В результате спецоперации египетской армии на Синайском полуострове ликвидированы 28 боевиков, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полученным из источников в командовании ВС АРЕ, рейды против экстремистского подполья были проведены на севере Синая в районе городов Шейх-Зувейд и Рафах на границе с сектором Газа, а также в центральной части полуострова. В них, помимо наземных войск, была задействована боевая авиация. Задержаны 16 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.