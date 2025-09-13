Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    СМИ: Египет возрождает идею создания арабских сил по образцу НАТО

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 16:25
    СМИ: Египет возрождает идею создания арабских сил по образцу НАТО

    Египет возобновил инициативу о создании объединенных арабских сил по образцу НАТО для защиты стран региона от внешних атак.

    Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на неназванного египетского чиновника.

    По данным источника, впервые подобное предложение Каир выдвигал около девяти лет назад, однако оно не получило развития. Новый импульс инициативе, как предполагается, придали последние события на Ближнем Востоке, включая израильский авиаудар по в Дохе.

    Египет предлагает выделить около 20 тысяч своих военнослужащих и создать механизм, который позволит задействовать силы в случае необходимости. Формирование предполагается строить с учетом численности населения и военного потенциала арабских стран, а также регионального и политического баланса. Рассматривается участие военных из Марокко и Алжира, а также распределение командных должностей между странами.

    "Каир хочет сохранить первую командную позицию, а вторую передать Саудовской Аравии или одному из государств Персидского залива", - заявил чиновник.

    Египет НАТО Каир Доха военный альянс
    KİV: Misir NATO nümunəsi üzrə ərəb qüvvələrinin yaradılması ideyasını yenidən gündəmə gətirib

    Последние новости

    17:42

    НАТО перебрасывает войска и технику в Литву в рамках учений

    Другие страны
    17:41

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Пакистану

    Армия
    17:22
    Фото

    В село Дашбулаг прибыла первая группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:04

    Азербайджан раскрыл расходы на импорт цемента, стекла, керамики из Турции

    Бизнес
    16:25

    СМИ: Египет возрождает идею создания арабских сил по образцу НАТО

    Другие страны
    16:11

    Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 год

    Финансы
    16:07

    В правительстве обсудили вопросы восстановления Карабаха и Восточного Зангезура

    Финансы
    16:01

    Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 раза

    Промышленность
    15:58
    Фото

    Экономический совет Азербайджана обсудил бюджетные прогнозы на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей