Дядя Башара Асада предстал во Франции перед судом по делу о коррупции

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Дядя президента Сирии Башара Асада - Рифат Асад - предстал во Франции перед судом по делу о незаконном обогащении за счет казенных средств САР.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, родственнику сирийского президента были предъявлены обвинения в хищении госсредств и отмывании денег по предварительному сговору.

По данным агентства, 79-летний родственник главы САР оказался под следствием в июне этого года.

Соответствующий иск в отношении дяди сирийского президента был подан еще в 2013 году французским отделением Transparency International и Sherpa - неправительственными организациями, занимающимися антикоррупционными расследованиями. Они утверждали, что даже будучи в изгнании, Рифат Асад незаконно получал средства из сирийской казны для приобретения недвижимости. По оценкам Transparency International и Sherpa, стоимость недвижимого имущества дяди сирийского лидера во Франции достигает 160 млн. евро. В организациях полагают, что он владеет несколькими десятками квартир в престижном 16-м округе Парижа и 45-ю гектарами земли в департаменте Валь-д'Уаз.