СМИ: Двое пострадали при сильном пожаре на птицефабрике в Германии

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сильный пожар начался в понедельник на птицефабрике сельскохозяйственной компании Визенхоф (Wiesenhof) в немецком городе Лоне в федеративной земле Нижняя Саксония, два человека пострадали, сообщает Report со ссылкой на телеканал NDR.

Возгорание началось около 13:00 по местному времени в производственном цехе и зале доставки. Местные жители слышали взрывы, в воздухе в радиусе нескольких километров от фабрики стоит густой черный дым. В тушении пожара задействованы около 400 пожарных.

Предположительно, взорваться могли находящиеся в здании фабрики газовые баллоны. Ближе к вечеру пламя усилилось, тушение может продолжиться до утра вторника.

Благодаря тому, что в связи с празднованием католической Пасхи в Германии выходной день, цеха были почти пустыми. Однако, один сотрудник птицефабрики и один пожарный все же незначительно пострадали.

Пожарные проверяют наличие опасных веществ в дыме, местным жителям рекомендовали закрыть двери и окна. Из-за сильного дыма окрестные дороги закрыты для проезда.

Причина возгорания выясняется. Расследование причин инцидента займет от двух дней до нескольких недель.