СМИ: Движение "Хезболлах" лишилось половины своего арсенала

Ливанское движение "Хезболлах" утратило около половины своего арсенала в результате действий израильских ВС.

Ливанское движение "Хезболлах" утратило около половины своего арсенала в результате действий израильских ВС.

Как передает Report, такую оценку приводит телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в Евросоюзе.

По его данным, движение потеряло примерно 50% своего военного арсенала. С точки зрения источника, израильская сторона намеренно скрывает масштабы военного вторжения на юг Ливана.

Со своей стороны заместитель генсека "Хезболлах" Наим Касем в своем выступлении 30 сентября заверил, что движение готово дать отпор Израилю в случае наземного вторжения израильских ВС на ливанскую территорию и не позволит противнику достичь своих целей. Он подчеркнул, что израильская армия, несмотря на все усилия, не смогла и не сможет уничтожить военный потенциал "Хезболлах".

Напомним, что 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Новый виток эскалации конфликта между этими странами начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи, ответственность за которые была возложена на Израиль.