Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    СМИ: Два командира "Хезболлах" погибли при авиаударе Израиля по Ливану

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 23:18
    СМИ: Два командира Хезболлах погибли при авиаударе Израиля по Ливану

    Истребители израильских ВВС нанесли удар по городу Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли два члена военного руководства движения "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

    По его информации, удар был нанесен по району Эль-Асира, который находится рядом с одной из городских мечетей. Вместе с двумя командирами погиб шиитский боец.

    Израильский авианалет был совершен во время траурных мероприятий, которые начались в Баальбеке и других городах Ливана в память о жертвах израильской атаки 17 сентября 2024 года. В результате этой масштабной диверсии погибли при детонации устройств связи 37 человек и свыше 3,6 тыс. получили ранения. Большинство пострадавших принадлежали к среднему командному составу вооруженных формирований "Хезболлах".

    "Хезболлах" Ливан ЦАХАЛ погибшие командиры

    Последние новости

    00:10

    Нурмагомедов: "В дальнейшем постараемся добиться лучших результатов"

    Индивидуальные
    23:55

    Всего 13 человек выжили после крушения лодки с беженцами у берегов Ливии

    Другие страны
    23:37

    В ХАМАС заявили, что Израиль пустил по руководству движения в Дохе более 10 ракет

    Другие страны
    23:18

    СМИ: Два командира "Хезболлах" погибли при авиаударе Израиля по Ливану

    Другие страны
    23:12

    Цена золота обновляет рекорды на фоне снижения ставки ФРС

    Финансы
    23:11

    WSJ: Трудности Европы с выработкой ответа на вызов Трампа иллюстрируют ее проблемы

    Другие страны
    22:59

    Гран-при Азербайджана Формулы 1 будут освещать около 300 местных и зарубежных СМИ

    Формула 1
    22:57

    Азербайджанский борец: "Вернуться на Родину с медалью – особое чувство"

    Индивидуальные
    22:44

    Хетаг Газюмов: Азербайджанские борцы могли завоевать больше медалей

    Индивидуальные
    Лента новостей