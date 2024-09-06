О нас

СМИ: Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ

СМИ: Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Другие страны
6 сентября 2024 г. 10:51
СМИ: Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

"Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ", - сказал источник.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские дипломаты в Париже делали все необходимое в ситуации с задержанием Дурова. Она отметила, что консульский доступ был запрошен. В посольстве России во Франции заявили о том, что намерены добиваться соблюдения прав Дурова и получения к нему консульского доступа, однако заметили, что французская сторона "пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу".

24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Media: Durov refused diplomatic assistance from Russia, UAE
Версия на азербайджанском языке KİV: Durov Rusiya və BƏƏ-nin diplomatik yardımından imtina edib

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi