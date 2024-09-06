СМИ: Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

"Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ", - сказал источник.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские дипломаты в Париже делали все необходимое в ситуации с задержанием Дурова. Она отметила, что консульский доступ был запрошен. В посольстве России во Франции заявили о том, что намерены добиваться соблюдения прав Дурова и получения к нему консульского доступа, однако заметили, что французская сторона "пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу".

24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже.