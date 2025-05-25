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СМИ: ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам

СМИ: ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам Демократическая Республика Конго (ДРК) может заключить сделку с США по минеральным ресурсам и мирное соглашение с Руандой, призванное положить конец конфликту в восточной части ДРК.
Другие страны
25 мая 2025 г. 12:02
СМИ: ДР Конго может заключить с США сделку по минеральным ресурсам

Демократическая Республика Конго (ДРК) может заключить сделку с США по минеральным ресурсам и мирное соглашение с Руандой, призванное положить конец конфликту в восточной части ДРК.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

"Чиновники из ДР Конго настроены оптимистично и надеются достичь соглашения с Вашингтоном в следующем месяце, чтобы обеспечить американские инвестиции в критически важные минеральные ресурсы", - говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, ДРК может заключить инвестиционную сделку с США и отдельное мирное соглашение с Руандой уже к концу июня. В свою очередь министр горнодобывающей промышленности ДР Конго Кизито Пакабомба заявил газете, что соглашение с США может "диверсифицировать" партнерства Конго и помочь снизить зависимость страны от Китая в сфере минеральных ресурсов.

При этом конголезские чиновники отметили, что ДРК исключает возможность участия Руанды в торговле полезными ископаемыми до тех пор, пока повстанческое движение М23, якобы поддерживаемое этой страной, не отступит с контролируемых им территорий.

Глава МИД ДРК Тереза Вагнер 21 марта сообщила, что ДРК и США ведут ранние переговоры о разработке ресурсов и помощи в обеспечении безопасности. В феврале газета New York Times писала, что президент ДРК Феликс Чисекеди предложил США и государствам Европы долю в минеральных ресурсах своей страны, рассчитывая на то, что Запад окажет давление на Руанду и поможет ДРК в урегулировании конфликта с ней и повстанцами.

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