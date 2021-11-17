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СМИ: Доходы ИГИЛ достигали $1,2 млрд ежегодно

СМИ: Доходы ИГИЛ достигали $1,2 млрд ежегодно Доходы террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в период ее наибольшей активности достигали более 1,2 млрд долларов США.
Другие страны
17 ноября 2021 г. 05:52
СМИ: Доходы ИГИЛ достигали $1,2 млрд ежегодно

Доходы террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в период ее наибольшей активности достигали более 1,2 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на материалы допроса задержанного месяц назад иракскими властями Сами Джасима, который отвечал в ИГИЛ за финансы.

Уточняется, что основными источниками доходов боевиков были вооруженные грабежи, кражи, деньги за выкуп при похищении людей и доходы от контрабанды нефти.

Нефтепродукты в основном продавалась владельцам небольших нефтеперерабатывающих заводов: часть вывозилась контрабандой за границу, другая часть продавалась на черном рынке на контролируемых ИГИЛ сирийских территориях.

Джасим, являвшийся заместителем уничтоженного в 2019 году главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади, в ходе следственных мероприятий рассказал, что на протяжении долгого времени ИГИЛ получало деньги от торговцев и богатых людей в общем объеме до 500 тыс. долларов США в месяц в провинции Найнава, где расположен второй по величине город Ирака Мосул.

Вместе с тем, как уточняет в своей электронной версии иракская газета Al-Qaidah, боевики освобождали тысячи заключенных из тюрем на подконтрольных им территориях Сирии и Ирака в обмен на получение имен офицеров и сотрудников служб безопасности для их преследования и убийства.

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