СМИ: Доходы ИГИЛ достигали $1,2 млрд ежегодно

Доходы террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в период ее наибольшей активности достигали более 1,2 млрд долларов США.

Доходы террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в период ее наибольшей активности достигали более 1,2 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya , ссылаясь на материалы допроса задержанного месяц назад иракскими властями Сами Джасима, который отвечал в ИГИЛ за финансы.

Уточняется, что основными источниками доходов боевиков были вооруженные грабежи, кражи, деньги за выкуп при похищении людей и доходы от контрабанды нефти.

Нефтепродукты в основном продавалась владельцам небольших нефтеперерабатывающих заводов: часть вывозилась контрабандой за границу, другая часть продавалась на черном рынке на контролируемых ИГИЛ сирийских территориях.

Джасим, являвшийся заместителем уничтоженного в 2019 году главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади, в ходе следственных мероприятий рассказал, что на протяжении долгого времени ИГИЛ получало деньги от торговцев и богатых людей в общем объеме до 500 тыс. долларов США в месяц в провинции Найнава, где расположен второй по величине город Ирака Мосул.