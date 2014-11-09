СМИ: директор нацразведки США привез в Пхеньян письмо Барака Обамы

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, летавший в Пхеньян с целью добиться освобождения из заключения двух американских граждан, передал властям КНДР письмо от президента США Барака Обамы, адресованное лидеру страны Ким Чен Ыну. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее информации, послание было "коротким и по существу". В нем, в частности, указывалось, что Клэппер является "личным посланником" Обамы.

Как отмечает CNN, ссылаясь на источники в американской администрации, Клэппер не встречался лично с Ким Чен Ыном. Его переговоры с представителями северокорейских властей касались исключительно возвращения в США американских граждан Кеннета Бэя и Мэтью Тода Миллера и не затрагивали ядерную программу КНДР.

По данным телекомпании, визит Клэппера в Пхеньян состоялся после того, как власти КНДР "совершенно неожиданно" связались с властями США и попросили прислать кого-либо из членов администрации для обсуждения вопроса об освобождении Бэя и Миллера.

Должностные лица Белого дома утверждают, что никаких "разменов" между Вашингтоном и Пхеньяном в связи с освобождением американцев не производилось. Представитель администрации Обамы заявил, что случившееся не означает внесения изменений в политику США в отношении КНДР: Вашингтон по-прежнему требует от Пхеньяна продемонстрировать серьезный настрой на денуклеаризацию Корейского полуострова и обеспечивать права человека.