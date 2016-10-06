СМИ: Депутат выпал из окна Европарламента после пощёчины от коллеги

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Депутат Европейского парламента от Партии независимости Соединённого Королевства Стивен Вулф выпал из окна здания Европарламента в Страсбурге после пощёчины от коллеги, Report со ссылкой на Life.Ru.
Сообщается, что Вульф тяжело пострадал - у него зафиксировано кровоизлияние в мозг.
Специального мероприятия не планируется, но обмен мнениями на полях мероприятия, конечно, возможен.
Депутаты Европарламента очень сожалеют о случившемся и желают коллеге скорейшего выздоровления.
Добавим, что сегодня у Стивена день рождения, ему исполнилось 49 лет.
Подробности случившегося устанавливаются.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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