СМИ: Депутат выпал из окна Европарламента после пощёчины от коллеги

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Депутат Европейского парламента от Партии независимости Соединённого Королевства Стивен Вулф выпал из окна здания Европарламента в Страсбурге после пощёчины от коллеги, Report со ссылкой на Life.Ru.

Сообщается, что Вульф тяжело пострадал - у него зафиксировано кровоизлияние в мозг.

Специального мероприятия не планируется, но обмен мнениями на полях мероприятия, конечно, возможен.

Депутаты Европарламента очень сожалеют о случившемся и желают коллеге скорейшего выздоровления.

Добавим, что сегодня у Стивена день рождения, ему исполнилось 49 лет.

Подробности случившегося устанавливаются.