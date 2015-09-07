​СМИ: Cилы НАТО в Афганистане по ошибке нанесли удары по афганским полицейским

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Международные силы по содействию безопасности в Афганистане (ISAF) по ошибке нанесли сегодня воздушные удары по сотрудникам афганской полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Пажвок.

В результате авиаударов погибли не менее 17 афганских полицейских.

По данным агентства, авиаудары наносились в провинции Гильменд на юге республики, жертвами которых стали 17 сотрудников полиции по борьбе с наркоторговлей.

Возглавляемый НАТО международный войсковой контингент ISAF пока не комментирует инцидент.