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    СМИ: Число жертв жары в Индии превысило 150 человек

    В некоторых районах зафиксирована температура выше 46 градусов

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв жаркой погоды в Индии превысило 150.

    Как передает Report, об этом в среду сообщил телеканал News18.

    Ранее сообщалось о более 130 погибших.

    С начала апреля в штате Телангана погибли более 100 человек, еще 45 скончались в штате Одиша и несколько десятков человек погибли в Андхра Прадеш.

    В некоторых районах зафиксирована температура выше 46 градусов.

    В Одише из-за жары закрыты школы до 26 апреля, а в Телангане школьников отправили на каникулы на неделю раньше. В некоторых районах ощущается нехватка воды.

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