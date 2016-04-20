СМИ: Число жертв жары в Индии превысило 150 человек

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв жаркой погоды в Индии превысило 150.

Как передает Report, об этом в среду сообщил телеканал News18.

Ранее сообщалось о более 130 погибших.

С начала апреля в штате Телангана погибли более 100 человек, еще 45 скончались в штате Одиша и несколько десятков человек погибли в Андхра Прадеш.

В некоторых районах зафиксирована температура выше 46 градусов.

В Одише из-за жары закрыты школы до 26 апреля, а в Телангане школьников отправили на каникулы на неделю раньше. В некоторых районах ощущается нехватка воды.