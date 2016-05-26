СМИ: Число жертв взрыва на химзаводе в Индии выросло до пяти

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, более 120 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра, сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о трех погибших и 150 пострадавших.

Инцидент произошел в четверг утром на химзаводе в городе Домбивали, расположенном в 50 километрах от столицы штата, города Мумбаи. По предварительной версии, взорвался бойлер, после чего начался пожар.

Из-за большого количества химикатов на заводе огонь распространился достаточно быстро. Более 70 пострадавших были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.