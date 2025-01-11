О нас

СМИ: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 11

СМИ: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 11 По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес, штат Калифорния (США).
Другие страны
11 января 2025 г. 09:33
СМИ: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 11

По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес, штат Калифорния (США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания CNN.

Ранее сообщалось о 10 жертвах.

По ее сведениям, пять человек погибли в зоне пожара Пэлисейдс, еще шесть - на территории, охваченной пожаром Итон.

В округе Лос-Анджелес бушуют шесть природных пожаров на общей площади 15,2 тыс. га. Два самых крупных возгорания - Итон и Пэлисейдс - локализованы лишь на 3% и 8% соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Kaliforniyada yanğın qurbanlarının sayı 11-ə çatıb

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi