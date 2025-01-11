СМИ: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 11

По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес, штат Калифорния (США).

По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес, штат Калифорния (США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания CNN.

Ранее сообщалось о 10 жертвах.

По ее сведениям, пять человек погибли в зоне пожара Пэлисейдс, еще шесть - на территории, охваченной пожаром Итон.

В округе Лос-Анджелес бушуют шесть природных пожаров на общей площади 15,2 тыс. га. Два самых крупных возгорания - Итон и Пэлисейдс - локализованы лишь на 3% и 8% соответственно.