СМИ: Число участников протестов в Париже составило до 55 тысяч человек

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Число участников манифестации против реформы трудового законодательства в Париже во вторник составило, по мнению полиции, 11-12 тысяч человек, тогда как профсоюзы считают, что на улицы вышло около 55 тысяч человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Figaro.

Шествие, прошедшее во французской столице, сопровождалось беспорядками - протестующие кидали в полицию камни и петарды, а сотрудники правоохранительных органов отвечали им слезоточивым газом.

Предложенная правительством Мануэля Вальса либерализация трудового законодательства должна способствовать созданию рабочих мест во Франции, однако законопроект содержит ряд крайне непопулярных "слева" мер, которые позволяют увеличить продолжительность рабочего дня на предприятиях и упрощают процедуру увольнения работников.