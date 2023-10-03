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СМИ: Число случаев заражения COVID-19 в Европе стремительно растет

СМИ: Число случаев заражения COVID-19 в Европе стремительно растет Число случаев заражения COVID-19, а значит и госпитализаций, в Европе возрастает.
Другие страны
3 октября 2023 г. 15:10
СМИ: Число случаев заражения COVID-19 в Европе стремительно растет

Число случаев заражения COVID-19, а значит и госпитализаций, в Европе растет.

Как сообщает Report, информацию об этом опубликовал Euronews.

Сообщается, что в таких европейских странах, как Франция, Германия, Испания, Польша и Болгария, все чаще стали призывать к ревакцинации.

Однако, в Минздраве Германии заявили, что необходимости в общем карантине пока нет.

Отмечено, что насморк, боль горле и кашель являются основными симптомами заболевания: “Рекомендуется оставаться дома 3-5 дней и избегать контактов с другими людьми до исчезновения этих симптомов. При необходимости следует обратиться к врачу”.

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Версия на английском языке Euronews: COVID-19 cases rising in Europe
Версия на азербайджанском языке KİV: "Avropada COVID-19-a yoluxma halları sürətlə artır"

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