СМИ: Число случаев заражения COVID-19 в Европе стремительно растет

Число случаев заражения COVID-19, а значит и госпитализаций, в Европе растет.
Как сообщает Report, информацию об этом опубликовал Euronews.
Сообщается, что в таких европейских странах, как Франция, Германия, Испания, Польша и Болгария, все чаще стали призывать к ревакцинации.
Однако, в Минздраве Германии заявили, что необходимости в общем карантине пока нет.
Отмечено, что насморк, боль горле и кашель являются основными симптомами заболевания: “Рекомендуется оставаться дома 3-5 дней и избегать контактов с другими людьми до исчезновения этих симптомов. При необходимости следует обратиться к врачу”.