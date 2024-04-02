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СМИ: Число погибших в результате удара Израиля по консульству Ирана выросло до 13 человек

СМИ: Число погибших в результате удара Израиля по консульству Ирана выросло до 13 человек Число жертв удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске выросло до 13 человек.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 15:36
СМИ: Число погибших в результате удара Израиля по консульству Ирана выросло до 13 человек

Число жертв удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Дамаске выросло до 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал IRIB.

Сообщается, что среди погибших 7 иранцев и 6 сирийцев.

Отметим, что ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о гибели в ходе атаки израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске семи военных советников, включая генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими и пять офицеров.

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о том, что Тегеран не оставит без ответа авиаудары израильской стороны.

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Версия на английском языке Death toll from Israeli strikes on Iranian consulate in Syria reaches 13
Версия на азербайджанском языке İsrailin İran konsulluğuna endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 13-ə çatıb

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