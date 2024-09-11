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СМИ: Число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141

СМИ: Число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141 Число погибших в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна "Яги" выросло до 141 человека.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 06:31
СМИ: Число погибших в результате тайфуна Яги во Вьетнаме выросло до 141

Число погибших в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна "Яги" выросло до 141 человека.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил департамент по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама.

Во вторник агентство VNA со ссылкой на департамент сообщало о том, что число погибших от тайфуна "Яги", который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет, увеличилось до 127 человек, 54 человека пропали без вести, травмы получили 764 человека.

"Число погибших из-за тайфуна "Яги" выросло до 141 (человека)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на департамент.

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