СМИ: Число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141

Число погибших в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна "Яги" выросло до 141 человека.
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Во вторник агентство VNA со ссылкой на департамент сообщало о том, что число погибших от тайфуна "Яги", который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет, увеличилось до 127 человек, 54 человека пропали без вести, травмы получили 764 человека.
"Число погибших из-за тайфуна "Яги" выросло до 141 (человека)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на департамент.