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СМИ: Часы спасшего пассажиров "Титаника" капитана продали за $2 млн

СМИ: Часы спасшего пассажиров "Титаника" капитана продали за $2 млн Часы капитана судна "Карпатия", спасшего более 700 пассажиров лайнера "Титаник", Артура Рострона ушли с молотка за $2 млн (£1,6 млн).
Другие страны
17 ноября 2024 г. 21:27
СМИ: Часы спасшего пассажиров Титаника капитана продали за $2 млн

Часы капитана судна "Карпатия", спасшего более 700 пассажиров лайнера "Титаник", Артура Рострона ушли с молотка за $2 млн (£1,6 млн).

Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge and Son.

Отмечается, что часы Tiffany, выполненные из 18-каратного золота, были подарены Рострону выжившими пассажирами "Титаника", которых он спас в 1912 году. Речь идет о вдовах бизнесменов Джона Джейкоба Астора, Джона Тэйера и Джорджа Уайденера, которые погибли в результате крушения лайнера. На часах выгравирована надпись: "подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью". Они были вручены Рострону в особняке Асторов в Нью-Йорке.

Лот был приобретен частным коллекционером из США. Согласно Би-би-си, это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за связанный с "Титаником" предмет. Предыдущий рекорд был установлен в апреле, когда на площадке Henry Aldridge and Son были проданы золотые карманные часы Астора за £1,2 млн.

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