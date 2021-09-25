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СМИ: Британия собирается исключить Китай из проекта строительства АЭС

СМИ: Британия собирается исключить Китай из проекта строительства АЭС Британское правительство близко к тому, чтобы исключить Китайскую всеобщую атомную группу (CGN) из участников проекта строительства атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк.
Другие страны
25 сентября 2021 г. 21:41
СМИ: Британия собирается исключить Китай из проекта строительства АЭС

Британское правительство близко к тому, чтобы исключить Китайскую всеобщую атомную группу (CGN) из участников проекта строительства атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian.

По ее данным, компания из КНР может быть выведена из проекта стоимостью 20 млрд евро (27,4 млрд долларов США) уже в следующем месяце, незадолго до 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая должна пройти в шотландском Глазго в ноябре.

Проект возведения Sizewell C, которая могла бы обеспечить электричеством 6 млн домов, сейчас находится в стадии разработки. CGN тем временем участвует еще и в проекте строительства АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет на юго-западе Англии общей стоимостью 18 млрд евро (24,6 млрд долларов США), взяв на себя 33,5% расходов. Атомная станция с двумя энергоблоками общей мощностью 3,2 ГВт станет первой, возведенной на территории Европы с момента аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году. В проекте также задействована французская энергетическая компания EDF (Electricite de France). EDF и CGN рассчитывали совместно построить также вторую очередь АЭС Bradwell в графстве Эссекс.

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