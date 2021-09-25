СМИ: Британия собирается исключить Китай из проекта строительства АЭС

Британское правительство близко к тому, чтобы исключить Китайскую всеобщую атомную группу (CGN) из участников проекта строительства атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк.

Британское правительство близко к тому, чтобы исключить Китайскую всеобщую атомную группу (CGN) из участников проекта строительства атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian .

По ее данным, компания из КНР может быть выведена из проекта стоимостью 20 млрд евро (27,4 млрд долларов США) уже в следующем месяце, незадолго до 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая должна пройти в шотландском Глазго в ноябре.

Проект возведения Sizewell C, которая могла бы обеспечить электричеством 6 млн домов, сейчас находится в стадии разработки. CGN тем временем участвует еще и в проекте строительства АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет на юго-западе Англии общей стоимостью 18 млрд евро (24,6 млрд долларов США), взяв на себя 33,5% расходов. Атомная станция с двумя энергоблоками общей мощностью 3,2 ГВт станет первой, возведенной на территории Европы с момента аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году. В проекте также задействована французская энергетическая компания EDF (Electricite de France). EDF и CGN рассчитывали совместно построить также вторую очередь АЭС Bradwell в графстве Эссекс.