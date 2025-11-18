СМИ: Британия не сможет использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТО

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 03:57
    Великобритания не сможет задействовать авианосец HMS Prince of Wales без помощи партнеров по НАТО.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонных кругах.

    По их сведениям, ВМС Великобритании испытывают дефицит собственных военных кораблей и вспомогательных судов и нехватку личного состава, в связи с чем для формирования полноценной авианосной ударной группы потребуется поддержка союзников. Один из собеседников телеканала заявил, что Лондон "может поддержать НАТО только в том случае, если НАТО предоставит сопровождение". "США могут обеспечить полный пакет услуг, в то время как Великобритании для этого придется отказаться от других своих обязательств", - добавил он.

    В свою очередь министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, находясь с визитом в Италии, утверждал, что авианосец Prince of Wales в случае возникновения кризисной ситуации будет готов к выполнению задач в срок до 10 дней после получения соответствующего оповещения. Он подчеркнул, что корабль, который прибыл в Неаполь в рамках восьмимесячного похода, может быть задействован в операциях НАТО в будущем.

    Prince of Wales покинул английский Портсмут 22 апреля, чтобы возглавить авианосную ударную группу во время похода в Индо-Тихоокеанский регион. Авианосец стоимостью £3 млрд ($4 млрд) может нести до 24 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, 16 вертолетов Merlin и Wildcat, а также БПЛА.

    "Великобритания и 20 стран, которые в течение последних восьми месяцев входили в состав авианосной ударной группы, готовы вместе поддержать и укрепить глобальную безопасность и обеспечить глобальное сдерживание", - сказал Хили, объявляя Prince of Wales готовым к операционным заданиям. Таким образом корабль присоединился к другому британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth.

