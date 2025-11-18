СМИ: Британия не сможет использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТО

Великобритания не сможет задействовать авианосец HMS Prince of Wales без помощи партнеров по НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонных кругах.

По их сведениям, ВМС Великобритании испытывают дефицит собственных военных кораблей и вспомогательных судов и нехватку личного состава, в связи с чем для формирования полноценной авианосной ударной группы потребуется поддержка союзников. Один из собеседников телеканала заявил, что Лондон "может поддержать НАТО только в том случае, если НАТО предоставит сопровождение". "США могут обеспечить полный пакет услуг, в то время как Великобритании для этого придется отказаться от других своих обязательств", - добавил он.

В свою очередь министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, находясь с визитом в Италии, утверждал, что авианосец Prince of Wales в случае возникновения кризисной ситуации будет готов к выполнению задач в срок до 10 дней после получения соответствующего оповещения. Он подчеркнул, что корабль, который прибыл в Неаполь в рамках восьмимесячного похода, может быть задействован в операциях НАТО в будущем.

Prince of Wales покинул английский Портсмут 22 апреля, чтобы возглавить авианосную ударную группу во время похода в Индо-Тихоокеанский регион. Авианосец стоимостью £3 млрд ($4 млрд) может нести до 24 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, 16 вертолетов Merlin и Wildcat, а также БПЛА.

"Великобритания и 20 стран, которые в течение последних восьми месяцев входили в состав авианосной ударной группы, готовы вместе поддержать и укрепить глобальную безопасность и обеспечить глобальное сдерживание", - сказал Хили, объявляя Prince of Wales готовым к операционным заданиям. Таким образом корабль присоединился к другому британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth.