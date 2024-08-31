СМИ: Британия может отказаться от разработки истребителя

Правительство Великобритании в попытке сократить расходы из-за нехватки бюджетных средств может отказаться от разработки истребителя нового поколения BAE Systems Tempest ("Буря").
Как передает Report, об этом сообщила газета
По ее данным, британские власти могут объявить о сокращении финансирования оборонных программ в бюджетном послании в октябре. Согласно изданию, нет оснований предполагать, что правительство Соединенного Королевства увеличит траты на военные нужды и сможет добиться роста расходов на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году. Газета отметила, что в Минобороны Великобритании проводят ревизию всех проектов стоимостью дороже 50 тыс. фунтов стерлингов ($65 тыс.).
Напомним, что 27 августа премьер-министр королевства Кир Стармер заявил, что экономика страны находится в еще более плачевном состоянии, чем предполагалось. Он отметил, что в связи с этим правительство будет вынуждено идти на болезненные меры, намекнув на повышение ряда налогов. Стармер указал, что лейбористское правительство, сформированное по итогам парламентских выборов 4 июля, унаследовало от консерваторов "черную дыру" в бюджете в размере 22 млрд фунтов ($29 млрд).