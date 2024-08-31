СМИ: Британия может отказаться от разработки истребителя

Правительство Великобритании в попытке сократить расходы из-за нехватки бюджетных средств может отказаться от разработки истребителя нового поколения BAE Systems Tempest ("Буря").

Правительство Великобритании в попытке сократить расходы из-за нехватки бюджетных средств может отказаться от разработки истребителя нового поколения BAE Systems Tempest ("Буря").

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По ее данным, британские власти могут объявить о сокращении финансирования оборонных программ в бюджетном послании в октябре. Согласно изданию, нет оснований предполагать, что правительство Соединенного Королевства увеличит траты на военные нужды и сможет добиться роста расходов на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году. Газета отметила, что в Минобороны Великобритании проводят ревизию всех проектов стоимостью дороже 50 тыс. фунтов стерлингов ($65 тыс.).

Напомним, что 27 августа премьер-министр королевства Кир Стармер заявил, что экономика страны находится в еще более плачевном состоянии, чем предполагалось. Он отметил, что в связи с этим правительство будет вынуждено идти на болезненные меры, намекнув на повышение ряда налогов. Стармер указал, что лейбористское правительство, сформированное по итогам парламентских выборов 4 июля, унаследовало от консерваторов "черную дыру" в бюджете в размере 22 млрд фунтов ($29 млрд).