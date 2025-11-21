СМИ: Британия могла избежать критического сценария во время пандемии COVID

Британия могла избежать смерти 23 тысяч граждан от коронавируса, если бы правительство Бориса Джонсона своевременно ввело локдаун.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет общественного расследования.

В докладе критикуются нерешительное руководство Джонсона, нарушения правил Даунинг-стрит и действия его советника Доминика Каммингса.

Председатель расследования Хизер Халлетт отметила, что локдаун мог быть полностью избегнут при более ранних мерах, а правительство игнорировало мнения коллег, особенно женщин.

Если бы Великобритания ввела локдаун всего за неделю ранее, 16 марта, количество смертей в первую волну до июля сократилось бы примерно на 23 000, или на 48%, говорится в докладе.

Халлетт заявила, что расследование признало, что Джонсону приходилось принимать серьёзные решения, но при этом он неоднократно менял своё мнение и не принимал своевременных решений.