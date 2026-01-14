СМИ: Британия готовит спецназовцев для захвата танкеров теневого флота

Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров теневого флота.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере.

По ее информации, проведением операций, вероятно, будет заниматься Особая лодочная служба - спецподразделение королевских ВМС.

Ранее вещательная корпорация ВВС сообщила, что правительство Великобритании подготовило юридические основания, чтобы использовать свои вооруженные силы для задержания судов, имеющих отношение к так теневому флоту России. По ее сведениям, в британском кабмине пришли к выводу, что для этого можно задействовать положения закона 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег.

Напомним, что 7 января Минобороны Великобритании сообщило по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера Marinera, также известного как Bella 1, в Атлантическом океане.