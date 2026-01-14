СМИ: Британия готовит спецназовцев для захвата танкеров теневого флота

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 23:21
    Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров теневого флота.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере.

    По ее информации, проведением операций, вероятно, будет заниматься Особая лодочная служба - спецподразделение королевских ВМС.

    Ранее вещательная корпорация ВВС сообщила, что правительство Великобритании подготовило юридические основания, чтобы использовать свои вооруженные силы для задержания судов, имеющих отношение к так теневому флоту России. По ее сведениям, в британском кабмине пришли к выводу, что для этого можно задействовать положения закона 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег.

    Напомним, что 7 января Минобороны Великобритании сообщило по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера Marinera, также известного как Bella 1, в Атлантическом океане.

    Britaniya "kölgə donanması"na aid tankerləri ələ keçirmək üçün XTQ-yə təlim keçir

