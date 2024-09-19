СМИ: Большинство американцев считают, что Харрис победила Трампа на дебатах

Большинство американцев считают, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис на прошедших 10 сентября дебатах выступила лучше, чем ее соперник республиканец Дональд Трамп.

Большинство американцев считают, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис на прошедших 10 сентября дебатах выступила лучше, чем ее соперник республиканец Дональд Трамп.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса газеты The New York Times.

Результаты опроса показали, что 67% респондентов считают Харрис победителем дебатов. Дональда Трампа же оценили лишь 40% опрошенных.

При этом кандидатов планируют поддержать на выборах одинаковое число избирателей - по 47%. 5% участников опроса еще не определились с выбором.

Опрос проводился с 11 по 16 сентября среди 2 437 американцев, погрешность составляет 3 п.п.