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    Более шести тысяч беженцев прибыли в Австрию cегодня

    К вечеру ожидается до 10 тыс. человек, большинство из которых отправятся дальше в Германию

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Около 6,5 тыс. беженцев прибыли, по оценке полиции, на территорию Австрии к середине дня в субботу после того, как ночью власти Австрии, Венгрии и Германии договорились пропустить удерживаемых ранее в Венгрии беженцев с Ближнего Востока. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передают австрийские СМИ. 

    К вечеру ожидается до 10 тыс. человек, большинство из которых отправятся дальше в Германию.

    Сообщается, что венгерское правительство начало ночью транспортировать беженцев автобусами до австрийской границы, которую они пересекали пешком и направлялись в основном на железнодорожную станцию Никельсдорф с австрийской стороны. По словам пресс-секретаря полиции земли Бургенланд, поток автобусов не прекращается.

    К середине дня более двух тысяч человек уже прибыли на Западный вокзал Вены, откуда также уже отправился первый поезд в Германию, сообщают СМИ.

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