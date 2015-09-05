Более шести тысяч беженцев прибыли в Австрию cегодня

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Около 6,5 тыс. беженцев прибыли, по оценке полиции, на территорию Австрии к середине дня в субботу после того, как ночью власти Австрии, Венгрии и Германии договорились пропустить удерживаемых ранее в Венгрии беженцев с Ближнего Востока. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передают австрийские СМИ.

К вечеру ожидается до 10 тыс. человек, большинство из которых отправятся дальше в Германию.

Сообщается, что венгерское правительство начало ночью транспортировать беженцев автобусами до австрийской границы, которую они пересекали пешком и направлялись в основном на железнодорожную станцию Никельсдорф с австрийской стороны. По словам пресс-секретаря полиции земли Бургенланд, поток автобусов не прекращается.

К середине дня более двух тысяч человек уже прибыли на Западный вокзал Вены, откуда также уже отправился первый поезд в Германию, сообщают СМИ.