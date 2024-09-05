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СМИ: Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона

СМИ: Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эмманюэля Макрона от власти.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 02:39
СМИ: Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эмманюэля Макрона от власти.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

По данным СМИ, документ подписал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от фракции партии "Неподчинившаяся Франция", а также зеленые и ряд других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы".

Напомним, что "Неподчинившаяся Франция" в конце августа начала процедуру отрешения Макрона от власти.

Как сообщала глава парламентской фракции этой партии Матильда Пано, проект резолюции об объявлении президенту импичмента был подготовлен в соответствии со статьей 68 французской конституции.

Статья предусматривает досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей. Это касается и отказа утверждать законы, принятые парламентом.

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