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СМИ: более 60 машин коалиции прибыли на американскую базу в Сирии

СМИ: более 60 машин коалиции прибыли на американскую базу в Сирии

Более 60 военных машин международной коалиции прибыли из Ирака на американскую военную базу в районе Камышлы на северо-востоке Сирии. 

Как передает Report, об этом сообщает гостелевидение Сирии со ссылкой на источник.

Ранее сирийское госагентство SANA сообщило, что американское военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака.

По словам источника, более 60 машин, перевозящих бронетехнику и материально-технические ресурсы, прибыли на американскую военную базу в районе Камышлы. 

Источник также добавил, что ряд военных машин прибыл на военную базу через "незаконный пограничный переход" на границе с Ираком.

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