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СМИ: Американские военные покинули две базы в Сирии

СМИ: Американские военные покинули две базы в Сирии

Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии в направлении Ирака. Как передает Report, об этом сообщает госагентство SANA.

По его данным, порядка 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком. В свою очередь с базы в городе Шаддади выехали 50 грузовиков с военной техникой и направились к пограничному КПП аль-Валид на границе с Ираком.

Отмечается, что ряд грузовиков прибыли на базу в Шаддади с юго-востока Сирии - провинции Дейр-эз-Зор.

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