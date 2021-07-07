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Более 535 американцам предъявили обвинения в штурме Капитолия 6 января

Более 535 американцам предъявили обвинения в штурме Капитолия 6 января По прошествии полугода со дня штурма Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа более 535 американцам предъявлены обвинения в участии в указанных противоправных действиях.
Другие страны
7 июля 2021 г. 10:58
Более 535 американцам предъявили обвинения в штурме Капитолия 6 января

По прошествии полугода со дня штурма Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа более 535 американцам предъявлены обвинения в участии в указанных противоправных действиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Hill.

Согласно представленным Министерством юстиции США сведениям, 495 участников штурма обвинены в проникновении в охраняемое федеральное здание и на прилегающую к нему территорию и в нахождении там, 235 - в препятствовании судебному разбирательству и оказанию влияния на него или в попытках предпринять указанные действия, 165 человек обвинены в нападении на полицейских или служащих или в оказании им сопротивления, шесть - в нападении на представителей СМИ и в причинении ущерба их техническим средствам и аппаратуре. Часть этих людей обвинена в совершении сразу нескольких противоправных действий.

В Минюсте отметили, что там нуждаются в оказании содействия со стороны общественности в идентификации еще около 300 человек, подозреваемых в совершении насильственных действий во время беспорядков в американской столице 6 января.

Из упомянутых 535 человек около 10 участников штурма признали свою вину по ряду предъявленных им обвинений, сообщили в министерстве.

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