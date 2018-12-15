СМИ: Большинство членов британского кабмина считают сделку по Brexit нежизнеспособной

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и лидеры Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Times.

В британском кабмине уже "открыто обсуждается" вариант проведения второго референдума по вопросу Brexit, в то время как "премьер-министр столкнулась с очередным унижением в Брюсселе", а большинство ее министров не рассчитывают на то, что сделка пройдет через парламент, пишет издание.

По данным The Times, высокопоставленные члены правительства Великобритании "серьезно обдумывают", как организовать очередной плебисцит и какой вопрос может быть вынесен на голосование.