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    СМИ: Боевики "Талибана" похитили 11 мирных жителей в Афганистане

    Похожие случаи не раз происходили в провинциях Сари-Пуль, Забуль, Газни, Фарьяб

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" похитили 11 человек в северной провинции Афганистана Сари-Пуль.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду агентство Синьхуа.

    "Группа вооруженных талибов перехватила транспортное средство в районе Кафлатан (Qaflatan) округа Саяд (Sayad) сегодня утром и увела 11 пассажиров в неизвестном направлении", - сообщил представитель местных властей Мухаммад Али Хакими (Mohammad Ali Hakimi).

    Похожие случаи не раз происходили на территории Афганистана в провинциях Сари-Пуль, Забуль, Газни, Фарьяб и других, отмечает агентство.

    Радикальное движение "Талибан" пока не взяло на себя ответственность за похищение.

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