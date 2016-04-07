​СМИ: Боевики ИГ похитили около 300 рабочих под Дамаском

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" похитили не менее 300 рабочих компании Al Badia Cement в окрестностях Дамаска, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Рабочих похитили в районе Абу аш-Шамат в окрестностях Дамаска.

"Компания сообщила министерству, что более 300 рабочих компании и подрядчиков были похищены группировкой ИГ… и ей не удалось связаться ни с кем из похищенных", - сообщает агентство SANA.

При этом местный чиновник, отвечающий за примирение в регионе, сообщил агентству, что жители района Джейруд видели автомобили, предположительно ИГ, в которых были не менее 125 рабочих компании. Автомобили направлялись к поселениям Талль Дакуа рядом с районом Восточная Гута.