СМИ: Боевики ИГ взорвали несколько правительственных зданий на западе Ирака

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взорвали несколько правительственных зданий в западной иракской провинции Анбар, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала "Ас-Сумария", нападению подверглись здания в Ане, террористы использовали самодельные взрывные устройства и мины. Информация о жертвах и пострадавших в результате атаки пока не поступала.

Активность боевиков в провинции Анбар связана с желанием ИГ отвлечь правительственные войска от наступательной операции под Мосулом, куда переброшены наиболее подготовленные и опытные части иракской армии.