​СМИ: Боевики ИГ под Дамаском захватили в заложники 100 человек

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) напали на цементный завод в городе Думейр в 35 км к северо-востоку от Дамаска и захватили в заложники 100 рабочих. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет сирийская газета "Аль-Ватан".

По данным газеты, заложники были увезены в неизвестном направлении.

По сведениям издания, сирийские ВВС нанесли удары по позициям банд ИГ на подступах к военному аэродрому рядом с Думейром. Боевики также удерживают в своих руках северные и восточные районы этого города.

Думейр расположен по соседству с промышленной зоной Адра на шоссе Дамаск-Багдад. В декабре 2013 года террористы учинили там расправу в рабочем поселке Адра-эль-Уммалия. Ее жертвами стали свыше 100 человек.