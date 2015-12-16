СМИ: Боевики ИГ обстреляли лагерь с турецкими военными в Северном Ираке

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Лагерь с турецкими военнослужащими в Северном Ираке подвергся ракетному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabia, удар по нему из систем залпового огня нанесли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

По данным телестанции, в результате атаки на базу "Зликан" есть погибшие и пострадавшие среди личного состава турецких ВС.

Между тем, как сообщает другой телеканал - Sky News Arabia, - обстрелу подвергся лагерь Башика в северной иракской провинции Найнава. Приводятся данные об одном погибшем и десяти раненых.