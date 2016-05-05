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    ​СМИ: Боевики атаковали нефтяную платформу Chevron на шельфе Нигерии

    Пока неизвестно, в какую сумму оценивается ущерб

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Боевики совершили нападение на нефтяную платформу американской компании Chevron у берегов Нигерии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел в 70 км от нефтяного терминала "Эскравос" близ города Варри в дельте реки Нигер - центре добычи нефти Нигерии, по объемам которой страна занимает первое место в Африке.

    Представитель ВМС Нигерии Крис Эзекобе заявил, что компания пока не комментирует происшедшее. По его данным, пока неизвестно, в какую сумму оценивается ущерб.

    Ответственность за налет взяла на себя группировка "Мстители дельты Нигера", которая утверждает, что взорвала платформу.

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