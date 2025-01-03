СМИ: Близ столицы Зимбабве зафиксирована вспышка холеры

В результате вспышки холеры в пригороде столицы Зимбабве заразились 60 человек, один погиб.

В результате вспышки холеры в пригороде столицы Зимбабве заразились 60 человек, один погиб.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Herald со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и охраны здоровья детей.

По данным ведомства, вспышка заболевания зафиксирована в населенном пункте Мазоуэ к северу от Хараре. Причина стало отсутствие очистки воды из единственного артезианского колодца и разлив сточных вод канализации, затопивших открытые колодцы.

Отмечается, что власти ведут профилактическую работу среди местного населения и организовали временный центр оказания помощи заболевшим и пропаганды правил личной гигиены. Решается вопрос с обеспечением населения безопасной питьевой водой.

Напомним, что вспышки холеры в 2023 году были отмечены в нескольких странах Сообщества развития Юга Африки (САДК), прежде всего в Замбии, Зимбабве, Малави, Мозамбике и Танзании. В феврале прошлого года чрезвычайный саммит глав государств и правительств САДК принял решение провести массовую вакцинацию от холеры в регионе и усилить меры санитарного контроля на границах.