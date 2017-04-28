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    СМИ: Близ Дамаска в ходе боев между террористами убиты более 100 боевиков

    Ожесточенные бои завязались между радикалами из Джейш аль-Ислам, Фейлак ар-Рахман и Джебхат ан-Нусра

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Три вооруженные группировки в восточном пригороде Дамаска в пятницу начали вооруженные столкновения между собой, с начала боев убиты более 100 террористов.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

    По данным телеканала, ожесточенные бои завязались между радикалами из "Джейш аль-Ислам", "Фейлак ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра". Бои продолжаются.

    Сирийская армия, в свою очередь, продолжает операцию по освобождению квартала Кабун в восточном пригороде Дамаска. На протяжении нескольких дней в сирийской столице слышна активная работа артиллерии и авиации. Террористы в ответ регулярно обстреливают ракетами жилые кварталы города.

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