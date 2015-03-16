СМИ: Блэр покинет пост спецпредставителя по Ближнему Востоку

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Экс-премьер Великобритании Тони Блэр покинет на этой неделе пост спецпредставителя "квартета" посредников по ближневосточному урегулированию (РФ, ЕС, США и ООН) из-за обвинений в том, что политик больше внимания уделяет бизнес-интересам, нежели работе по разрешению конфликта, пишет британская газета Guardian.

"Экс-премьер готовится к смене роли представителя "квартета", о его решении может быть объявлено на этой неделе. Источники сообщают, что он уже начал переговоры о смене своего статуса, однако все еще остается включенным в процесс урегулирования. Ему предстоит встретиться с главой госдепартамента США Джоном Керри и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, чтобы обсудить возможную смену работы", - пишет издание.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство РИА "Новости", по информации Guardian, многие эксперты и политики, вовлеченные в процесс мирного урегулирования, обеспокоены влиянием бизнес-интересов Блэра на его роль в урегулировании ближневосточного конфликта. В прошлом году ряд бывших послов Великобритании выступили с призывом отозвать его с должности спецпредставителя "квартета" как раз из-за его предпринимательской деятельности, а также из-за того, что экс-премьер категорически отказался брать на себя ответственность за развязанную США и Британией войну в Ираке.

В свою очередь представитель экс-премьера заявил, что все нападки на Блэра осуществляются завистниками, а его критики не обладают необходимой компетенцией.