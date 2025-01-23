СМИ: Билеты на рейсы из Стамбула в Дамаск раскупили на две недели вперед

Билеты на рейсы флагманского турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines из Стамбула в Дамаск, которые возобновляются в четверг после 12-летнего перерыва, раскуплены на две недели вперед.

Билеты на рейсы флагманского турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines из Стамбула в Дамаск, которые возобновляются в четверг после 12-летнего перерыва, раскуплены на две недели вперед.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает отраслевой портал Turizm News.

По его данным, значительную часть пассажиров первого утреннего рейса, вылет которого запланирован из Стамбульского международного аэропорта, составят турецкие чиновники. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжном Airbus А330-203, сообщает Turkish Airlines.

Турецкий перевозчик изначально информировал, что не будет перевозить в Сирию граждан Израиля и Ирана. В обновленной памятке на сайте перевозчика говорится о том, что запрет распространяется только на израильских граждан. Для представителей Ирана для въезда в Сирию необходимо разрешение местных властей. Аналогичное правило применимо и к представителям зарубежных СМИ. Авиакомпания также предупреждает о необходимости наличия у зарубежных граждан при въезде в Сирию наличной валюты из-за невозможности оплаты услуг и товаров иностранными банковскими картами.

Минтранс Турции ранее сообщал, что оказывает помощь новым властям Сирии в восстановлении работы аэропортов Дамаска и Алеппо и занимается их оборудованием необходимыми системами. Как заявлял глава ведомства Абдюлькадир Уралоглу, необходимо установить в аэропортах радарные системы и иное оборудование, в том числе для досмотра багажа в терминалах.