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    СМИ: Белый дом рассматривает Австрию как одну из площадок проведения встречи Трампа и Путина

    В Вашингтоне сообщили, что стороны пока не приняли какие-либо окончательные решения

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Вашингтон и Москва прорабатывают возможность организации встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, среди вероятных площадок для саммита рассматривается Австрия.

    Как передает Report, об этом рассказал ТАСС старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричард Хукер.

    "Обе стороны изучают возможность встречи. Я не думаю, что уже приняты какие-либо решения или проработаны детали, однако обе стороны изучают возможность попытаться это сделать", - сказал он.

    На вопрос, изучает ли американская администрация вариант проведения встречи на высшем уровне в Австрии, Хукер ответил положительно. "Я уверен, что это рассматриваемый вариант, однако решение еще не принято", - подытожил дипломат.

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