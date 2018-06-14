СМИ: Белый дом рассматривает Австрию как одну из площадок проведения встречи Трампа и Путина

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Вашингтон и Москва прорабатывают возможность организации встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, среди вероятных площадок для саммита рассматривается Австрия.

Как передает Report, об этом рассказал ТАСС старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричард Хукер.

"Обе стороны изучают возможность встречи. Я не думаю, что уже приняты какие-либо решения или проработаны детали, однако обе стороны изучают возможность попытаться это сделать", - сказал он.

На вопрос, изучает ли американская администрация вариант проведения встречи на высшем уровне в Австрии, Хукер ответил положительно. "Я уверен, что это рассматриваемый вариант, однако решение еще не принято", - подытожил дипломат.