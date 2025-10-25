СМИ: Белый дом оказывает давление на Конгресс, требуя отмены "Закона Цезаря" по Сирии

Спустя пять месяцев после того, как президент США Дональд Трамп пообещал снять санкции с Сирии, ограничения по-прежнему остаются в силе. Белый дом оказывает давление на Конгресс, добиваясь их полной отмены, считая это ключом к восстановлению Сирии и укреплению влияния США на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом пишет издание Al-Monitor.

Трамп снял большую часть американских санкций, заявив, что хочет "дать Сирии шанс на возрождение". Однако отмена самых строгих мер, предусмотренных законом "Закон о защите гражданского населения Сирии" от 2019 года, известный как "Закон Цезаря", требует решения Конгресса.

Администрация Трампа уже приостановила действие закона на 180 дней, однако, по словам экспертов, только его полная отмена способна убедить международных инвесторов вернуться в Сирию.

Спецпредставитель США по Сирии Том Барак заявил, что "режим санкций выполнил свою моральную задачу против Башара Асада, но теперь душит нацию, стремящуюся к восстановлению".

По данным источников, Белый дом, Госдеп и Минфин активно убеждают конгрессменов поддержать отмену закона. Барак лично связывался с рядом республиканских лидеров, добиваясь их поддержки.

Однако пролоббировать сохранение санкций пытаются произраильские организации в Вашингтоне, видящие в Сирии потенциальную угрозу Израилю и региональным меньшинствам.

Сирийская делегация во главе с министрами финансов, экономики и главой Центробанка недавно посетила Вашингтон, призывая снять санкции и отменить 41-процентный тариф на торговлю с США.

Если Конгресс не включит отмену "Закона Цезаря" в оборонный бюджет этого года, процесс может затянуться минимум на год.